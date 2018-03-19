новости
новости
Регистрация
Тульские студенты всех перепели
Фото и видео Сергея Васильева.

Тульские студенты всех перепели

Тульский хор Darchoir Тульского колледжа искусств им. Даргомыжского взял Гран-при на джазовом фестивале-конкурсе молодых вокалистов Gnesin-Jazz-Voice – 2018.

Фестиваль проходил в концертном зале Российской музыки им. Гнесиных 13 и 14 марта. В жюри, которое возглавил «зубр» отечественного джаза Анатолий Кролл, входили серьёзные музыканты и знатоки этого музыкального направления: главный редактор «Джаз.Ру» Кирилл Мошков, зав. джазовой кафедрой РАМ им. Гнесиных Валерий Гроховский и другие. Наши исполнители — Darchoir — получили высшую награду в категории «Хор и вокальный ансамбль» (старшая возрастная группа).

Ребята очень красиво поют! Смотрите и слушайте:

– Это не первая награда коллектива, но первая на конкурсе столь высокого уровня, — рассказал корреспондентам Myslo организатор и руководитель хора, преподаватель колледжа искусств Сергей Васильев. — Было очень приятно слышать добрые слова и пожелания от председателя жюри Анатолия Ошеровича Кролла, вручившего нам награду. Победа «Дархора» на Гнесинском фестивале ещё плотнее объединила наш замечательный коллектив единомышленников, дала уверенность в своих силах и стала толчком к дальнейшему совершенствованию исполнительского мастерства.

Автор: Елена Рябикова, сегодня, в 10:58 +6
Другие статьи по темам
Событие
джазТКИ имени ДаргомыжскогоDarchoir
Люди
Анатолий Кролл
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский Роспотребнадзор предложил перенести школьные каникулы
Тульский Роспотребнадзор предложил перенести школьные каникулы
В Туле водитель проехал на красный и устроил тройное ДТП
В Туле водитель проехал на красный и устроил тройное ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.