Тульские студенты всех перепели

Фото и видео Сергея Васильева.

Фестиваль проходил в концертном зале Российской музыки им. Гнесиных 13 и 14 марта. В жюри, которое возглавил «зубр» отечественного джаза Анатолий Кролл, входили серьёзные музыканты и знатоки этого музыкального направления: главный редактор «Джаз.Ру» Кирилл Мошков, зав. джазовой кафедрой РАМ им. Гнесиных Валерий Гроховский и другие. Наши исполнители — Darchoir — получили высшую награду в категории «Хор и вокальный ансамбль» (старшая возрастная группа).

Ребята очень красиво поют! Смотрите и слушайте:

– Это не первая награда коллектива, но первая на конкурсе столь высокого уровня, — рассказал корреспондентам Myslo организатор и руководитель хора, преподаватель колледжа искусств Сергей Васильев. — Было очень приятно слышать добрые слова и пожелания от председателя жюри Анатолия Ошеровича Кролла, вручившего нам награду. Победа «Дархора» на Гнесинском фестивале ещё плотнее объединила наш замечательный коллектив единомышленников, дала уверенность в своих силах и стала толчком к дальнейшему совершенствованию исполнительского мастерства.