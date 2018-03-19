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Туляк написал гимн для форума «Россия – страна возможностей!»
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Туляк написал гимн для форума «Россия – страна возможностей!»

В мероприятии приняли участие 6000 молодых людей со всей страны.

Туляк Артём Муницын принял участие в работе форума «Россия – страна возможностей!», который прошел в Москве на ВДНХ. Мероприятие собрало более 6000 молодых людей со всей страны – авторов социальных проектов, молодых предпринимателей и экспертов, обладателей грантов федерального агентства по делам молодежи.

Песня «Я могу!», которую Артём Муницын написал больше трех лет назад, стала гимном форума «Россия – страна возможностей!». Цель форума – развитие сообщества перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников. Участники получили уникальные возможности для презентации собственных инициатив, расширения круга общения и развития.

В центре внимания программы были важные и актуальные темы: управление, предпринимательство, лидерство, саморазвитие, профессиональный рост, наука, новые технологии и здоровый образ жизни. Также Артем рассказал людям с инвалидностью о своей работе в секторе администрации Тулы по координации работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, а также о разрабатываемом им проекте молодежного инклюзивного актива.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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