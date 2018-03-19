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Где в Туле отключат электроэнергию 20 марта

Где в Туле отключат электроэнергию 20 марта

Плановые работы в областном центре пройдут с 9 до 16 часов.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Максимовского, 1, 3,
  • ул. Менделеевская, 2, 4, 6, 9, 9-б, 9-в, 9-д,
  • ул. Дзержинского, 4,
  • пер. Садовый, 9, 9-а, 9-г, 11,
  • ул. Вильямса, 24, 22, 24-а, 14, 22-а, 8,
  • ул. Жореса, 2-12 (чётн.), 3-7 (нечётн.),
  • ул. 2-я Хомутовка, 7-17 (нечётн.), 12, 14,
  • 1-й пр-д, 15, 16,
  • 10-й пр-д, 1-20,
  • 11-й пр-д, 1-19 (нечётн), 2-22 (чётн.),
  • ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 31-53 (нечётн.),
  • 12-й пр-д, 2-9, 2-а,
  • 2-й Речной пр-д, 1-10,
  • 1-й Речной пр-д, 1-10,
  • 1-й пр-д, 18-23, 36-39,
  • пр-д Гончарова, 10-а-22, 8-19,
  • ул. Красина, 73, 77, 78, 80,
  • ул. Речная, 2-9,
  • ул. Кольцова, 2-б-24 (чётн.) 3-31 (нечётн.),
  • ул. Короткая, 1-а-7,
  • ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Крупской, 2-14-а (чётн.), 1-25 (нечётн.),
  • ул. Маяковского, 3-а-27 (нечётн.), 2-а-28 (чётн.),
  • п. Угольный: ул. Шоссейная, 16-28 (чётн.), 36, 36-а, 38, 40, 40-а, 42, 42-а,
  • ул. Подгорная, 31, 32, 33, 34,
  • ул. Садовая, 67, 69.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:53 0
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