В Тульской области отремонтируют почти 24 километра федеральных дорог

Работы пройдут на трассе «Крым» в Чернском районе и на дороге «Калуга – Перемышль – Белев – Орел».

В 2018 году подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва-Харьков в Тульской области приведет в нормативное состояние 23,8 км федеральных автодорог.

Работы пройдут на участке трассы «Крым» в Чернском районе (с 270-го по 278-й километр). Рабочие восстановят верхний слой дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, организуют водоотвод с проезжей части, установят дорожные знаки, отремонтируют тротуары, пешеходные дорожки, автобусные остановки, нанесут горизонтальную разметку.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на середину августа.

В Суворовском районе отремонтируют 16-километровый участок дороги Р-92 «Калуга – Перемышль – Белёв – Орёл». На объекте предусмотрено устройство выравнивающего слоя методом холодной регенерации, который позволяет использовать уже имеющийся материал для формирования прочного основания полотна.

В ходе ремонта дорожники приведут в порядок водопропускные трубы, укрепят обочины, восстановят сигнальные столбики, барьерное ограждение и обновят автобусные остановки. Завершить ремонт на участке планируется 30 сентября.