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Депутаты Госдумы от Тульской области выбрали президента РФ
Фото Дмитрия Дзюбина.

Депутаты Госдумы от Тульской области выбрали президента РФ

Избирательное право народные избранники реализовали в Туле, двое на избирательном участке в Центре образования №1.

Член Совета Федерации Дмитрий Савельев и депутат Госдумы РФ Николай Петрунин проголосовали за президента РФ на именном избирательном участке «Герои России».
 
После голосования депутаты поделились своими впечатлениями. В частности, Дмитрий Савельев отметил, что день голосования он считает настоящим праздником, тем более, что день такой солнечный!
 
 
– И настроение очень хорошее. Людей на участке очень много — тульский избиратель активный и ответственный, — отметил парламентарий.
 
Николай Петрунин считает, что такая практика — именные участки — очень позитивна и полезна, тем более когда такие участки связаны с именами героев России.
 
 
– Тут много семей с детьми и такие участки очень важны для воспитания подрастающего поколения, — пояснил Петрунин.
 
Депутат Госдумы РФ Наталья Пилюс также проголосовала за президента РФ на избирательном участке в школе № 20 в Туле.
 
 
– Выборы Президента Российской Федерации — важнейшее политическое событие. Сегодня страна делает выбор будущего. Вместе со всей страной, где множество часовых поясов, я сделала свой выбор с самого утра, так как для меня в этот день важно проявить свою гражданскую позицию — отметила Наталья Пилюс.
 
 

Также в депутат определилась с теми общественными пространствами, которые по ее мнению необходимо благоустроить в Туле.

Напомним, избирательные участки будут работать сегодня до 20.00. Заявление о голосовании на дому туляки могут подать 18 марта до 14.00,  телефон 8-800-707-2018.

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