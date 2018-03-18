Депутаты Госдумы от Тульской области выбрали президента РФ

Фото Дмитрия Дзюбина.

Избирательное право народные избранники реализовали в Туле, двое на избирательном участке в Центре образования №1.

Член Совета Федерации Дмитрий Савельев и депутат Госдумы РФ Николай Петрунин проголосовали за президента РФ на именном избирательном участке «Герои России».

После голосования депутаты поделились своими впечатлениями. В частности, Дмитрий Савельев отметил, что день голосования он считает настоящим праздником, тем более, что день такой солнечный!

– И настроение очень хорошее. Людей на участке очень много — тульский избиратель активный и ответственный, — отметил парламентарий.

Николай Петрунин считает, что такая практика — именные участки — очень позитивна и полезна, тем более когда такие участки связаны с именами героев России.

– Тут много семей с детьми и такие участки очень важны для воспитания подрастающего поколения, — пояснил Петрунин.

Депутат Госдумы РФ Наталья Пилюс также проголосовала за президента РФ на избирательном участке в школе № 20 в Туле.

– Выборы Президента Российской Федерации — важнейшее политическое событие. Сегодня страна делает выбор будущего. Вместе со всей страной, где множество часовых поясов, я сделала свой выбор с самого утра, так как для меня в этот день важно проявить свою гражданскую позицию — отметила Наталья Пилюс.

Также в депутат определилась с теми общественными пространствами, которые по ее мнению необходимо благоустроить в Туле.

Напомним, избирательные участки будут работать сегодня до 20.00. Заявление о голосовании на дому туляки могут подать 18 марта до 14.00, телефон 8-800-707-2018.