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В Тульской области открылись участки для голосования

В Тульской области открылись участки для голосования

Они будут работать до 20.00.

В России стартовали выборы президента страны. В Тульской области в 8.00 открылись 1136 избирательных участков для голосования. Проголосовать жители смогут до 20.00.

Избиратели, впервые голосующие на выборах президента Российской Федерации, это около 72 тысяч человек, вместе с избирательным бюллетенем получат открытку, являющуюся пропуском для бесплатного посещения ряда культурных и спортивных учреждений. Акцию поддержали около 70 учреждений культуры и спорта.

Впервые голосующий получит на избирательном участке специальное приглашение, которое даст ему право в течение месяца, а в некоторых случаях и более, однократно посетить музеи, театр, спортивные залы, бассейны, матч футбольной команды «Арсенал».

 

Главной особенностью выборов Президента России в этом году стала возможность голосовать по месту нахождения, причем оформить эту возможность он-лайн. Такое решение было принято Государственной Думой РФ.

Почти 50 тысяч избирателей нашего региона получили возможность проголосовать по месту пребывания 18 марта. В Тульской области через систему МФЦ было подано 7 913 заявлений о голосовании по месту пребывания, на портале Госуслуг – 9 349, в территориальные и участковые избирательные комиссии – более 32.000.

На выборах Президента Российской Федерации в 2012 году в Тульской области было выдано 42 679 открепительных удостоверений.

Сюжет: Выборы-2018
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