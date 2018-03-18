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Явка на 12.00 в Тульской области: Проголосовали более 27% избирателей

Явка на 12.00 в Тульской области: Проголосовали более 27% избирателей

В пресс-центре избирательной комиссии Тульской области прошел брифинг секретаря областного избиркома Николая Климова.

На 12.00 в Тульской области проголосовали 331310 избирателей. Это 27,96% от общего числа избирателей региона.

- Самый высокий процент явки наблюдается в Куркинском, Каменском, Арсеньевском районах, — отметил Николай Климов.

В Узловском районе работают все 48 избирательных участков, в том числе 5 именных и 3 тематических участка. По словам председателя узловской территориальной избирательной комиссии Маргариты Звягиной, явка составила 24,25%.

Председатель новомосковской территориальной избирательной комиссии Виктор Егоров сообщил по видеосвязи, что явка в Новомосковске на 12:00 составила 27% избирателей.

- Жалоб нет, обстановка спокойная, деловая, видим большую активность избирателей, — сказал Виктор Егоров. — Видим тенденцию, что явка уменьшаться не будет.

Данные явки избирателей в Большой Туле на 12 часов 27, 37% - это 121212 избирателей.

По словам Николая Климова, голосование идет ровно и спокойно.

в районах

Куркино, Дубна, Алексин, Ефремов: голосование в Тульской области

В Куркинском районе явка на 12.00 составляет почти 40%

Активно идет голосование и в Куркинском районе, где открылось 14 избирательных участков, каждый из которых тематически оформлен. Например, на участке № 1401 организована выставка «Рукотворное чудо», где представлены работы местных мастеров. Участок № 1404 в деревне Ивановка посвящен Куликову полю.

На 12 часов явка избирателей в Куркинском районе составила 39,2%.

По словам очевидцев, большое скопление людей с самого утра наблюдалось на многих участках для голосования в Дубне. Желающих проголосовать очень много, за бюллетенями выстроились небольшие очереди. В числе первых на выборы пришла и глава МО Дубенский район Надежда Гудкова:

- Это важный день для всей страны! Люди делают свой выбор на ближайшие 6 лет, потому долг каждого избирателя — воспользоваться своим конституционным правом и принять участие в определении судьбы России. А вообще хочу сказать, что на участках у нас царит атмосфера праздника.

В Алексине работают 55 избирательных участков, еще два — в рабочем поселке Новогуровский. В их числе три именных: князя Георгия Львова, который стоял у истоков создания отечественного местного самоуправления, и знаменитого оружейника Игоря Стечкина.

63 избирательных участка открыты сегодня в Ефремове. Глава местной администрации Сергей Балтабаев проголосовал на избирательном участке в Ефремовском филиале Рязанского государственного медицинского университета.

- Наш городской округ — это более 48 тысяч избирателей, 63 участка, 26 из которых находятся в городе, 37 — в сельской местности. Мы серьезно готовились к этому дню, — сказал Балтабаев.

Более 100 сотрудников органов внутренних дел дежурят в Ефремове, сообщил заместитель руководителя рабочей группы оперативного штаба межрайонного отдела МВД России «Ефремовский» Борис СМИРНОВ:

- Личный состав отдела переведен на усиленный вариант несения службы. В Ефремов прибыли и сотрудники областного УМВД. С пятницы полицейские заступили на круглосуточное дежурство, которое продлится сопровождения бюллетеней в территориальную избирательную комиссию.

Сюжет: Выборы-2018
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