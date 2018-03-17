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Волейболистка «Тулицы» Кристина Пугачева получила травму

Волейболистка «Тулицы» Кристина Пугачева получила травму

Сейчас спортсменка проходит курс реабилитации.

Доигровщица тульской волейбольной команды «Тулица» Кристина Пугачева около трех недель назад получила травму на тренировке. Спортсменка сейчас проходит курс реабилитации, поэтому играть пока не может.

Волейболистка рассказала корреспонденту Myslo о том, как проходит восстановление:

- У меня грыжа поясничного отдела, которая давит на нерв и отдает в ногу. Сейчас прохожу лечение — капельницы, медикаменты, специальная гимнастика. По чуть-чуть становится лучше, но к тренировкам пока не могу приступить. Сроки восстановления индивидуальны, поэтому сложно делать прогнозы.

Несмотря на то, что Кристина находится дома, свою команду всё равно поддерживает.

- Смотрела видеотрансляцию матчей «Тулицы» из дома. Смотреть со стороны еще более волнительно, чем играть на площадке. С девчонками постоянно общаюсь, поддерживаем друг друга — я их, они меня. Переживаю, что пока не могу помочь на поле.

Я считаю, что девчонки молодцы. Конечно, всегда хочется большего результата, но не всегда получается то, что задумывается.

По словам Кристины, это первый раз в ее карьере, когда она выпадает надолго в сезоне:

- Тяжело не быть в работе. Лучше бы не было этого свободного времени! Хочется уже на тренировки (улыбается, — прим.авт.). Побыстрее постараюсь восстановиться! Девчонкам желаю терпения, поменьше травм. Всё у них получится.

С особой теплотой Кристина Пугачева отзывается о болельщиках и передает им большой привет!

- Ребята меня очень поддерживают, пишут в соцсетях, за что им большое спасибо! Ждут побыстрее на площадке!

Редакция Myslo желает Кристине скорейшего выздоровления.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:12 +1
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