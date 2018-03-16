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7 вопросов о налоговой декларации-2018: Как узнать, подавать ли декларацию?

7 вопросов о налоговой декларации-2018: Как узнать, подавать ли декларацию?

Налоговики совместно с Myslo рассказывают о тонкостях декларационной кампании 2018 года.

Вопрос №4

Должны ли налоговики дополнительно информировать тех, кому нужно отчитываться о доходах?

Обязанность дополнительно информировать каждого налогоплательщика о том, что он вошел в категорию лиц, обязанных представить налоговую декларацию о своих доходах, на налоговые органы не возложена.

Кому отчитываться о своих доходах, читайте здесь.

 

Сюжет: Налоги-2018
7 вопросов о налоговой декларации-2018: Как подать декларацию
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7 вопросов о налоговой декларации-2018: Как подать декларацию
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