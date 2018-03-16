7 вопросов о налоговой декларации-2018: Как узнать, подавать ли декларацию?
Налоговики совместно с Myslo рассказывают о тонкостях декларационной кампании 2018 года.
Вопрос №4
Должны ли налоговики дополнительно информировать тех, кому нужно отчитываться о доходах?
Обязанность дополнительно информировать каждого налогоплательщика о том, что он вошел в категорию лиц, обязанных представить налоговую декларацию о своих доходах, на налоговые органы не возложена.
Кому отчитываться о своих доходах, читайте здесь.
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