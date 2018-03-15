7 вопросов о налоговой декларации-2018: Кому из туляков нужно отчитаться о доходах?

Налоговики совместно с Myslo рассказывают о тонкостях декларационной кампании 2018 года.

Вопрос №1

Кому из туляков в этом году нужно отчитаться о доходах?

Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически — он удерживается с заработной платы. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

В зависимости от наличия обязанности по представлению декларации по НДФЛ следует выделить две категории налогоплательщиков: 1-я категория — это те, кто обязан представить декларацию, 2-я категория — те, кто вправе подать декларацию.

Срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2017 год истекает 3 мая 2018 года.

В указанный срок представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы:

от продажи имущества, находившегося в собственности менее 3-х лет, ценных бумаг, долей в уставном капитале;

от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;

от предпринимательской деятельности, деятельности частнопрактикующих нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, других физических лиц, которые в законодательно установленном порядке занимаются частной практикой;

полученные в порядке дарения от физических лиц, не являющихся членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ ;

; в виде выигрыша в лотерею и т. д.

Вторая категория — это физические лица, которые вправе представить налоговую декларацию по НДФЛ. Для таких лиц предельного срока подачи декларации не предусмотрено, поэтому представить декларацию указанные налогоплательщики могут в любое время в течение налогового периода (года). Основная причина, по которой такие граждане представляют декларацию, — это в основном заявленные ими налоговые вычеты:

социальные,

имущественные,

стандартные, если в течение 2017 года они не предоставлялись у налогового агента либо предоставлялись в меньшем размере.

Кроме того, подать декларацию физическое лицо вправе и по иным причинам (например, для перерасчета налога в связи с приобретением статуса резидента РФ).

При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2017 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок — не позднее 3 мая 2018 года.

Более подробную информацию о декларировании физическими лицами полученных ими доходов, а также о возможности и порядке получения налоговых вычетов по НДФЛ налогоплательщики могут получить на сайте Федеральной налоговой службы.