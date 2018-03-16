Экс-арсеналец Мусса Думбия сыграл в матче на Косой Горе

Фото пресс-службы «Арсенала».

На Косой Горе состоялся матч между молодежными командами «Арсенала» и «Ростова». Интересно, что за ростовчан играл экс-арсеналец Мусса Думбия. Футболиста любят в Туле. В сезоне-2016/17 малиец даже стал лучшим игроком по версии болельщиков.

Счет в матче открыли хозяева — на 23-й минуте гол забил Лобзин. Удвоил преимущество туляков Ярослав Ивакин. Кстати, футболист забил десятый гол в первенстве.

В конце второго тайма игра стала нервной. Думбия после подката Осипова откровенно грубо повел себя по отношению к капитану туляков, за что получил красную карточку.

«Ростов» забил гол на 81-й минуте с пенальти. Маркин завалил в штрафной Осинова, и Соловьев не промахнулся с «точки» — 2:1.

«Арсенал» — мол. — «Ростов» — мол. Ростов-на-Дону — 2:1 (1:0)

Косая Гора, стадион ДЮСШ «Арсенал», 100 зрителей. Судья Ярослав Хромей (Воронеж).

Голы: Лобзин (23, 1:0), Ивакин (66, 2:0), Соловьев (81, с пенальти, 2:1).

«Арсенал»: Ушаков, Родинков, Осипов, Маркин, Веприков, Шустов, Максименко (Хлусевич, 74), Буранов (Николаев, 46), Аджоев (Гребенщиков, 90+), Ивакин, Лобзин (Максумов, 80).

«Ростов»: Айдаров, Мусса Думбия, Забродин, Тананеев, Захаров, Вебер, Мкртчян (Талибов, 71), Осинов, Крюков (Петров № 83, 84), Сухомлинов, Соловьев.

Предупреждения: Захаров (21), Осипов (79), Аджоев (85), Тананеев (87), Соловьев (88).

Удаление: Думбия (78).