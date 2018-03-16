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Роспотребназдор добился закрытия двух пивных магазинов на улице Кауля в Туле

Роспотребназдор добился закрытия двух пивных магазинов на улице Кауля в Туле

В ходе проверок там были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области проведены проверки исполнения субъектами предпринимательской деятельности законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Поводом для контрольных мероприятий стала информация, поступившая от сотрудников полиции.

В организациях общественного питания ИП Юрченко А. И., ИП Овчинникова С. А., перепрофилированных из магазинов по продаже пива, расположенных на улице Кауля, установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В отношении индивидуальных предпринимателей сотрудниками Роспотребнадзора составлены протоколы о временном запрете деятельности. Материалы были направлены в Центральный районный суд. Постановлением суда деятельность двух кафе приостановлена на срок 90 суток.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:33 −1
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