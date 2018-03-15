Заслуженный врач РФ Олег Карпов высоко оценил уровень тульской медицины

Доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина и заслуженный врач Российской Федерации Олег Карпов высоко оценил уровень тульской медицины.

Сегодня, 15 марта, он с рабочим визитом посетил Тулу и отметил, что жители региона стали реже обращаться за помощью к столичным врачам. Экстренную медицинскую помощь они могут получить, не покидая Тульской области. Он добавил, что сейчас необходимо сделать упор на раннем выявлении онкологических забеливаний, острой проблемой остается и доступность медицинских услуг в отдоенных населенных пунктах. По его мнению, будущий президент, которого россияне изберут 18-го марта, должен оказать содействие в решении этих вопросов.

- Я считаю, что это событие очень важное для политической жизни страны, для социальной и общественной жизни. Оно определяет курс нашей страны на ближайшие шесть лет. Нужно проявить свою сознательность, не остаться за бортом. Я считаю принять участие в голосовании должен каждый сознательный гражданин, сказал на встрече с волонтерами штаба общественной поддержки Владимира Путина Олег Карпов.