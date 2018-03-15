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Тульские школьники посоревнуются в стрельбе из винтовки и ПМ

Тульские школьники посоревнуются в стрельбе из винтовки и ПМ

В честь воссоединения Крыма с Россией в Туле пройдет стрелковый турнир.

16 марта турнир пройдет в региональном центре подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области.

В турнире примут участие юнармейцы, члены военно-патриотических клубов, учащиеся кадетских классов и учебных заведений Тулы и Тульской области, имеющие начальные навыки стрельбы из пневматического и страйкбольного оружия, от 12 до 17 лет.

Цель турнира – повышение престижа службы в Вооруженных Силах России, воспитание морально-волевых и физических качеств молодежи, пропаганда здорового образа жизни.

Каждой команде предстоит проявить свои навыки в стрельбе из пневматической винтовки, страйкбольного оружия, газопневматического ПМ (пистолета Макарова), а также на время собрать и разобрать автомат Калашникова. Победителей турнира наградят кубками, медалями и грамотами.

сегодня, в 13:37 +2
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Тульская область

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