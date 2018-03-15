Яковлев: Тульских спортсменов не допустили до Паралимпийских игр

Как рассказал Дмитрий Яковлев, на Паралимпиаду от Тульской области должны были отправиться пять мужчин. Но Паралимпийский комитет принял решение допустить только девушек.

– Всего должны были поехать пять человек: три претендента в сборную по следж-хоккею, два слепых лыжника – они не были допущены на Паралимпиаду по непонятным надуманным причинам. Наши представители выдержали восемь отборов, порядка 12 допинг-проб. Но Паралимпийский комитет решил, что их можно не приглашать, — сказал Дмитрий Яковлев. – С допингом у нас проблем нет, к Тульской области нет вопросов по допингу.

Всего на Паралимпийские игры от России поехала усеченная команда из 29 человек. По словам Яковлева, будут проводиться альтернативные игры, в которых тульские спортсмены примут участие.