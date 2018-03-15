Яковлев: Тульских спортсменов не допустили до Паралимпийских игр
Сегодня, 15 марта, руководитель областного спорткомитета провел прямую линию.
Как рассказал Дмитрий Яковлев, на Паралимпиаду от Тульской области должны были отправиться пять мужчин. Но Паралимпийский комитет принял решение допустить только девушек.
– Всего должны были поехать пять человек: три претендента в сборную по следж-хоккею, два слепых лыжника – они не были допущены на Паралимпиаду по непонятным надуманным причинам. Наши представители выдержали восемь отборов, порядка 12 допинг-проб. Но Паралимпийский комитет решил, что их можно не приглашать, — сказал Дмитрий Яковлев. – С допингом у нас проблем нет, к Тульской области нет вопросов по допингу.
Всего на Паралимпийские игры от России поехала усеченная команда из 29 человек. По словам Яковлева, будут проводиться альтернативные игры, в которых тульские спортсмены примут участие.