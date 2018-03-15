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Бассейн на улице Степанова в Туле адаптируют для инвалидов
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Бассейн на улице Степанова в Туле адаптируют для инвалидов

Реконструкционные работы должны завершиться уже 31 марта.

В спортивном учреждении по адресу: улица Степанова, д. 44, реализуется проект адаптации бассейна для маломобильных групп населения. По информации пресс-службы администрации города, работы будут завершены до 31 марта.

В бассейне будут переделаны раздевалки, входная группа, санузлы, спуск в воду, установлена тактильная плитка, оборудование для слабовидящих (таблицы Брайля) и звуковые оповещатели. В основной чаше бассейна установлен специальный гидравлический механизм, обеспечивающий плавное и безопасное опускание и подъем посетителей весом до 100 кг.

В ближайшее время будет завершен ремонт раздевалки, которая будет напрямую выводить посетителей с ограниченными возможностями здоровья непосредственно к подъёмнику. Реконструкция ведётся по ночам, чтобы не препятствовать работе бассейна в обычном режиме.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:18 +5
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