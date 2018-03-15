Миодраг Божович: «Ростов» играет в агрессивный футбол

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Во время открытой тренировки «Арсенала» наставник туляков Миодраг Божович и защитник Виктор Альварес пообщались со СМИ.

После тяжелого матча в Уфе с «Амкаром» туляки начали подготовку к игре 23-го тура РФПЛ с «Ростовом».

На старте второй части чемпионата «Арсенал» добился двух побед, которые позволили закрепиться в середине турнирной таблицы. Но на достигнутом оружейники останавливаться не собираются и в полной боевой готовности подходят к матчу с ростовчанами.

По словам главного тренера красно-желтых Миодрага Божовича, ближайший соперник «Арсенала» серьезно изменился с приходом Валерия Карпина.

– «Ростов» играет в агрессивный футбол. Это показал матч против «Зенита». Ростовчане имели достаточно моментов и показывали хорошую командную скорость. Это их сильные стороны. Сегодняшний «Ростов» выглядит повеселее, чем раньше, – отметил Божович.

– Миодраг, есть ли какой-то подтекст в игре против «Ростова»? Ведь это не чужая для вас и Артема Дзюбы команда.

– Честно говоря, нет. Из тех игроков, с которыми я там работал, остались только Калачев и Гацкан. Для меня нынешний «Ростов» ничем не отличается от других команд.

– Если в ворота «Ростова» будет назначен 11-метровый удар, вы решите, кто его будет исполнять? Или игроки на поле?

– Вот когда его назначат, тогда и посмотрим.

– На тренировках отрабатывается этот футбольный элемент?

– Я уже говорил, что пенальти исполняется головой, а не ногой. Чтобы его забить, голова должна быть хорошей. Этот элемент не связан с техникой.

– При подготовке к матчу вы учитываете изменения в составе соперника из-за дисквалификации?

– В тренировочном процессе мы об этом не думаем. Могу сказать, что для нас хорошо, что эту встречу пропустит Александр Гацкан. Это один из тех игроков, кто заводит «Ростов», много работает в середине поля и отбирает мячи.

В ходе открытой тренировки с прессой пообщался испанский защитник Виктор Альварес, которому 14 марта исполнилось 25 лет.

– Виктор, Миодраг Божович как-то особенно настраивает футболистов на матч против «Ростова»?

– Пока мы с тренерским штабом не разбирали предстоящего соперника. Это будет завтра. Ограничились просмотром одной игры «Ростова». Могу сказать, что нам предстоит очень серьезный поединок.

– Вы уже адаптировались к погодным условиям?

– Играть нужно в любую погоду, будь то холод или жара.

– Как вас поздравила команда с первым в России днем рождения?

– Пока не до празднования. Все мысли об игре. Вот выиграем в субботу, тогда можно будет и день рождения отпраздновать.