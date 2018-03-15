новости
новости
Регистрация
Миодраг Божович: «Ростов» играет в агрессивный футбол
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Миодраг Божович: «Ростов» играет в агрессивный футбол

Во время открытой тренировки «Арсенала» наставник туляков Миодраг Божович и защитник Виктор Альварес пообщались со СМИ.

После тяжелого матча в Уфе с «Амкаром» туляки начали подготовку к игре 23-го тура РФПЛ с «Ростовом».

На старте второй части чемпионата «Арсенал» добился двух побед, которые позволили закрепиться в середине турнирной таблицы. Но на достигнутом оружейники останавливаться не собираются и в полной боевой готовности подходят к матчу с ростовчанами.

По словам главного тренера красно-желтых Миодрага Божовича, ближайший соперник «Арсенала» серьезно изменился с приходом Валерия Карпина.

– «Ростов» играет в агрессивный футбол. Это показал матч против «Зенита». Ростовчане имели достаточно моментов и показывали хорошую командную скорость. Это их сильные стороны. Сегодняшний «Ростов» выглядит повеселее, чем раньше, – отметил Божович.

– Миодраг, есть ли какой-то подтекст в игре против «Ростова»? Ведь это не чужая для вас и Артема Дзюбы команда.

– Честно говоря, нет. Из тех игроков, с которыми я там работал, остались только Калачев и Гацкан. Для меня нынешний «Ростов» ничем не отличается от других команд.

– Если в ворота «Ростова» будет назначен 11-метровый удар, вы решите, кто его будет исполнять? Или игроки на поле?

– Вот когда его назначат, тогда и посмотрим.

– На тренировках отрабатывается этот футбольный элемент?

– Я уже говорил, что пенальти исполняется головой, а не ногой. Чтобы его забить, голова должна быть хорошей. Этот элемент не связан с техникой.

– При подготовке к матчу вы учитываете изменения в составе соперника из-за дисквалификации?

– В тренировочном процессе мы об этом не думаем. Могу сказать, что для нас хорошо, что эту встречу пропустит Александр Гацкан. Это один из тех игроков, кто заводит «Ростов», много работает в середине поля и отбирает мячи.

В ходе открытой тренировки с прессой пообщался испанский защитник Виктор Альварес, которому 14 марта исполнилось 25 лет.

– Виктор, Миодраг Божович как-то особенно настраивает футболистов на матч против «Ростова»?

– Пока мы с тренерским штабом не разбирали предстоящего соперника. Это будет завтра. Ограничились просмотром одной игры «Ростова». Могу сказать, что нам предстоит очень серьезный поединок.

– Вы уже адаптировались к погодным условиям?

– Играть нужно в любую погоду, будь то холод или жара.

– Как вас поздравила команда с первым в России днем рождения?

– Пока не до празднования. Все мысли об игре. Вот выиграем в субботу, тогда можно будет и день рождения отпраздновать.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:44 +2
Другие статьи по темам
Событие
Арсеналматч Арсенал - Ростовфутбольный матчтренировка Арсеналатульский АрсеналПФК Арсенал
Люди
Миодраг Божович
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Бассейн на улице Степанова в Туле адаптируют для инвалидов
Бассейн на улице Степанова в Туле адаптируют для инвалидов
7 вопросов о налоговой декларации-2018: Кому из туляков нужно отчитаться о доходах?
7 вопросов о налоговой декларации-2018: Кому из туляков нужно отчитаться о доходах?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.