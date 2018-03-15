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7 вопросов о налоговой декларации-2018: Как подать декларацию

7 вопросов о налоговой декларации-2018: Как подать декларацию

Налоговики совместно с Myslo рассказывают о тонкостях декларационной кампании 2018 года.

Вопрос №3

В каком порядке представляются налоговые декларации?

Налоговая декларация представляется в налоговые инспекции по месту своего учета (месту жительства). Адрес, телефоны и точное время работы вашей инспекции можно узнать в разделе «Контакты и обращения» на сайте ФНС России. Кроме того, в период проведения декларационной кампании действуют консультационные пункты, адреса и время работы которых также размещено на сайте Федеральной налоговой службы.

Такая декларация может быть представлена на бумажном носителе или в электронном виде.

Представить декларацию в инспекцию можно:

  • лично;
  • передать через доверенное лицо, действующее на основании доверенности, оформленной в установленном порядке;
  • можно направить декларацию по почте в виде почтового отправления с описью вложения. Если налогоплательщик отправляет декларацию по почте в последний день установленного срока для подачи декларации, то есть 3 мая 2018 года, главное, чтобы на штемпеле конверта стояла дата отправки «3 мая 2018 года» — это подтверждает, что декларация представлена вовремя и никаких штрафных санкций за просрочку ее представления применяться не будет;
  • - декларацию можно представить в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) с применением усиленной квалифицированной электронной подписи через операторов электронного документооборота или через личный кабинет налогоплательщика.
Сюжет: Налоги-2018
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