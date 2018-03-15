7 вопросов о налоговой декларации-2018: Как подать декларацию
Налоговики совместно с Myslo рассказывают о тонкостях декларационной кампании 2018 года.
Вопрос №3
В каком порядке представляются налоговые декларации?
Налоговая декларация представляется в налоговые инспекции по месту своего учета (месту жительства). Адрес, телефоны и точное время работы вашей инспекции можно узнать в разделе «Контакты и обращения» на сайте ФНС России. Кроме того, в период проведения декларационной кампании действуют консультационные пункты, адреса и время работы которых также размещено на сайте Федеральной налоговой службы.
Такая декларация может быть представлена на бумажном носителе или в электронном виде.
Представить декларацию в инспекцию можно:
- лично;
- передать через доверенное лицо, действующее на основании доверенности, оформленной в установленном порядке;
- можно направить декларацию по почте в виде почтового отправления с описью вложения. Если налогоплательщик отправляет декларацию по почте в последний день установленного срока для подачи декларации, то есть 3 мая 2018 года, главное, чтобы на штемпеле конверта стояла дата отправки «3 мая 2018 года» — это подтверждает, что декларация представлена вовремя и никаких штрафных санкций за просрочку ее представления применяться не будет;
- - декларацию можно представить в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) с применением усиленной квалифицированной электронной подписи через операторов электронного документооборота или через личный кабинет налогоплательщика.
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