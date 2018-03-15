7 вопросов о налоговой декларации-2018: Как подать декларацию

Вопрос №3

В каком порядке представляются налоговые декларации?

Налоговая декларация представляется в налоговые инспекции по месту своего учета (месту жительства). Адрес, телефоны и точное время работы вашей инспекции можно узнать в разделе «Контакты и обращения» на сайте ФНС России. Кроме того, в период проведения декларационной кампании действуют консультационные пункты, адреса и время работы которых также размещено на сайте Федеральной налоговой службы.

Такая декларация может быть представлена на бумажном носителе или в электронном виде.

Представить декларацию в инспекцию можно: