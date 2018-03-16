Вокруг Тулы появится зелёный пояс площадью 109 гектаров

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта по вопросам реализации экологического проекта «Зеленый щит».

Проект нацелен на создание лесопарковых зон вблизи крупных промышленных городов. В первую очередь планируется создание зеленого пояса вокруг Большой Тулы. В его состав предлагается включить участки лесного фонда площадью 109 га в районе поселков Иншинский и Рассвет.

Член Общественной палаты Тульской области, председатель региональной общественной организации «Экологическая защита» Вадим Баранов сообщил, что прошли первые публичные слушания по реализации проекта. Граждане поддержали создание лесопарковых зеленых поясов и отметили необходимость тщательной предварительной проработки проекта.

По просьбе представителей ОНФ губернатор поручил главам администраций муниципалитетов подать предложения по территориям, которые в перспективе могут быть включены в проект.