Погода в Туле 14 марта: небольшой снег, южный ветер и оттепель

Синоптики обещают облачность с прояснениями и давление ниже нормы.

Согласно информации, поступившей от Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). На дорогах местами гололедица. Ветер южный, умеренный – до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -7 до -2 градусов, днём ожидается оттепель – до +2. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.