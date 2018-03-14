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Минстрой утвердил стоимость жилья для российских регионов

Минстрой утвердил стоимость жилья для российских регионов

В Туле квадратный метр общей площади жилого помещения оценивается в 36 651 рублей.

Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам России на II квартал 2018 года утверждены Минстроем. Документ размещен на сайте раскрытия проектов нормативных правовых актов. Об этом сообщает «Российская газета».

Лидером по стоимости квадратного метра является Москва, один метр жилой площади в столице стоит 91 670 рублей. В Санкт-Петербурге метр оценивается в 67 221 рублей.

В Туле квадратный метр общей площади жилого помещения оценивается в 36 651 рублей.

Самая дешевая недвижимость в Адыгее — 28 079 рублей за метр, Кабардино-Балкарии — 28 381 и Калмыкии — 28 473.

Показатели средней рыночной стоимости подлежат применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов для расчета размеров социальных выплат всем категориям граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:47 +1
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