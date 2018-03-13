В Туле определены победители очередного этапа акции «Селфивыбор71»

Трем победительницам очередного этапа региональной акции «СелфиВЫБОР71» сегодня вручили призы – сертификаты на пять тысяч рублей в один из магазинов косметики и парфюмерии.

Акция «СелфиВЫБОР71» стартовала в Туле 25 января. Она включает пять этапов, которые связаны со знаковыми датами: День всех влюбленных, День защитника Отечества, Международный женский день и День Космонавтики.

Самый масштабный розыгрыш пройдет в день воссоединения Крыма с Россией, 18 марта. Число участников акции от этапа к этапу растет – в этот раз их было более 600. Желающие к ним присоединиться и получить приз могут познакомиться с условиями конкурса на сайте акции.

Участниками могут стать люди, постоянно проживающие и зарегистрированные на территории Тульской области, активные пользователи Instagram, ВКонтакте или Facebook. Трех победителей ждут электронные гаджеты, поездки в Крым и главный приз – авто