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В Туле определены победители очередного этапа акции «Селфивыбор71»

В Туле определены победители очередного этапа акции «Селфивыбор71»

Следующих счастливчиков ждут путевки в Крым, электронные гаждеты и автомобиль.

Трем победительницам очередного этапа региональной акции «СелфиВЫБОР71» сегодня вручили призы – сертификаты на пять тысяч рублей в один из магазинов косметики и парфюмерии.

Акция «СелфиВЫБОР71» стартовала в Туле 25 января. Она включает пять этапов, которые связаны со знаковыми датами: День всех влюбленных, День защитника Отечества, Международный женский день и День Космонавтики.

Самый масштабный розыгрыш пройдет в день воссоединения Крыма с Россией, 18 марта. Число участников акции от этапа к этапу растет – в этот раз их было более 600. Желающие к ним присоединиться и получить приз могут познакомиться с условиями конкурса на сайте акции.  

Участниками могут стать люди, постоянно проживающие и зарегистрированные на территории Тульской области, активные пользователи Instagram, ВКонтакте или Facebook. Трех победителей ждут электронные гаджеты, поездки в Крым и главный приз – авто

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:42 0
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