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На каких улицах Тулы 14 марта отключат электричество

На каких улицах Тулы 14 марта отключат электричество

Специалисты «Тулгорэлектросетей» предупреждают о плановых работах.

В среду ремонт и профилактика будут проходить с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. Севастопольская, 1-15 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
  • ул. Ватутина, 4-50 (чётн.), 3-41 (нечётн.),
  • ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Ивана Франко, 23-49 (нечётн.), 12-36 (чётн.),
  • ул. Огарёва, 2-24,
  • ул. Верещагина, 24-а-54 (чётн.), 23-53 (нечётн.),
  • ул. Щепкина, 20-50 (чётн.), 21-б-53 (нечётн.),
  • ул. Кислородная, 1-27,
  • ул. Ермоловой, 22-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
  • ул. Репина, 8-а-32 (чётн.), 1-29 (нечётн.),
  • пер. Репина, 2, 23, 24, 25, 26, 28, 29,
  • ул. Бабякина, 2-22 (чётн.), 1, 3, 5, 7,
  • ул. Кутузова, 133-175 (нечётн.),
  • ул. Стахановская, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Коксовая, 1, 2, 15-29 (нечётн.), 18-34 (чётн.),
  • ул. Газовая, 1-15, 33-47 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 24,
  • ул. Подъёмная, 1-16,
  • ул. Волкова, 21-39 (нечётн.), 16-30 (чётн.),
  • ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.),
  • ул. Бункерная, 25-65 (нечётн.), 71, 34-78 (чётн.),
  • ул. Прудная, 1-21,
  • Епифанское шоссе, 17,
  • пр-д Большой, 6-30 (чётн.), 3-27-а (нечётн.),
  • ул. Тесницкая, 3,
  • ул. Капитана Громова, 66,
  • 18-й пр-д, 23-53,
  • ул. Фруктовая, 1-а, 1-7,
  • ул. Кольцова, 2-б-24 (чётн.) 3-а-31 (нечётн.),
  • ул. Каракозова, 71, 65, 66,
  • ул. Короткая, 1-а-7,
  • ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Крупской, 2-14-а (чётн.), 1-25 (нечётн.),
  • ул. Маяковского, 3-а-27 (нечётн.), 2-а-28 (чётн.),
  • ул. Глухополянская, 52-64, 54-а-64-б,
  • ул. Лобачевского, 2-62-а, 2-а-д,
  • ул. Леваневского, 8-26 (чётн.), 11-25 (нечётн.),
  • ул. Пархоменко, 43, 43-а,
  • ул. Станиславского, 32-58 (чётн.), 59, 41,
  • пр-д Рабочий, 3-19 (нечётн.),
  • п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 20-28 (чётн.), 53-61 (нечётн.), 19,
  • ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.),
  • ул. Макаренко, 1-11 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
  • пер. Вахрушева, 1-10, 13, 13-а, 13-б,
  • п. Косая Гора: пер. Дачный, 1-12,
  • Орловское ш., 87-а, 89-99-а, 101-а, 111, 117 (нечётн).
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:52 +1
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