На каких улицах Тулы 14 марта отключат электричество

В среду ремонт и профилактика будут проходить с 9 до 17 часов по следующим адресам:

ул. Севастопольская, 1-15 (нечётн.), 4-26 (чётн.),

ул. Ватутина, 4-50 (чётн.), 3-41 (нечётн.),

ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

ул. Ивана Франко, 23-49 (нечётн.), 12-36 (чётн.),

ул. Огарёва, 2-24,

ул. Верещагина, 24-а-54 (чётн.), 23-53 (нечётн.),

ул. Щепкина, 20-50 (чётн.), 21-б-53 (нечётн.),

ул. Кислородная, 1-27,

ул. Ермоловой, 22-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),

ул. Репина, 8-а-32 (чётн.), 1-29 (нечётн.),

пер. Репина, 2, 23, 24, 25, 26, 28, 29,

ул. Бабякина, 2-22 (чётн.), 1, 3, 5, 7,

ул. Кутузова, 133-175 (нечётн.),

ул. Стахановская, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),

ул. Коксовая, 1, 2, 15-29 (нечётн.), 18-34 (чётн.),

ул. Газовая, 1-15, 33-47 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 24,

ул. Подъёмная, 1-16,

ул. Волкова, 21-39 (нечётн.), 16-30 (чётн.),

ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.),

ул. Бункерная, 25-65 (нечётн.), 71, 34-78 (чётн.),

ул. Прудная, 1-21,

Епифанское шоссе, 17,

пр-д Большой, 6-30 (чётн.), 3-27-а (нечётн.),

ул. Тесницкая, 3,

ул. Капитана Громова, 66,

18-й пр-д, 23-53,

ул. Фруктовая, 1-а, 1-7,

ул. Кольцова, 2-б-24 (чётн.) 3-а-31 (нечётн.),

ул. Каракозова, 71, 65, 66,

ул. Короткая, 1-а-7,

ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.),

ул. Крупской, 2-14-а (чётн.), 1-25 (нечётн.),

ул. Маяковского, 3-а-27 (нечётн.), 2-а-28 (чётн.),

ул. Глухополянская, 52-64, 54-а-64-б,

ул. Лобачевского, 2-62-а, 2-а-д,

ул. Леваневского, 8-26 (чётн.), 11-25 (нечётн.),

ул. Пархоменко, 43, 43-а,

ул. Станиславского, 32-58 (чётн.), 59, 41,

пр-д Рабочий, 3-19 (нечётн.),

п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 20-28 (чётн.), 53-61 (нечётн.), 19,

ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.),

ул. Макаренко, 1-11 (нечётн.), 2-8 (чётн.),

пер. Вахрушева, 1-10, 13, 13-а, 13-б,

п. Косая Гора: пер. Дачный, 1-12,

Орловское ш., 87-а, 89-99-а, 101-а, 111, 117 (нечётн).