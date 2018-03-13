Туляк сделал тату с изображением городского кремля: видео

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Житель Тулы по имени Алексей решил навечно связать себя с малой Родиной – на его спине красуется панорама тульского кремля, открывающаяся с площади Ленина. Процесс нанесения необычного рисунка опубликовал на своём канале узловский мастер Дмитрий Капкин.

По словам татуировщика, идея работы возникла у них с Алексеем совместно – для подготовки эскиза пришлось изучить все доступные фотографии тульского кремля и не раз приехать в Тулу, чтобы осмотреться на месте.

Татуировщик Дмитрий Капкин Сложно было сделать эту работу не похожей на набитую в «местах не столь отдаленных», ведь все привыкли видеть на этих местах купола и прочую уголовную атрибутику. Мы решили придать рисунку художественный эффект, добавить красный цвет и максимальную детализацию. Работа была кропотливой и заняла два сеанса, но результат нас приятно удивил. Эту татуировку нельзя отнести к какому-то определённому стилю, в ней есть всего понемногу: например элементы «трэш польки», графики и так далее.

Владелец необычного рисунка Алексей работает на машиностроительном заводе и имеет уже пять татуировок, а недавно сам начал обучаться искусству нанесения тату.