В Донском школьник сломал руку на уроке физкультуры

Прокуратурой Донского проведена проверка соблюдения законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних в образовательных организациях города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что 5 марта, в спортзале одной из школ, на уроке физкультуры учащийся 6 класса во время игры в футбол, стоя в воротах, получил перелом правой лучевой кости.

Оказалось, что педагог, проводивший урок, не обеспечил надлежащий контроль физической нагрузки и обеспечения безопасности детей во время занятий. По закону, подобное отношение работников образовательной организации к выполнению своих обязанностей является недопустимым.

По результатам проведенной проверки прокуратурой Донского директору школы внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних.