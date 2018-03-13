В Туле женщина погибла от рук собственного гостя
Мужчина до смерти избил тулячку. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего туляка. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей.
По версии следствия, в одной из квартир на улице Металлургов находившийся в гостях мужчина избил 38-летнюю женщину, нанеся ей множество ударов по голове и различным частям тела.
От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
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