В Туле женщина погибла от рук собственного гостя

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего туляка. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей.

По версии следствия, в одной из квартир на улице Металлургов находившийся в гостях мужчина избил 38-летнюю женщину, нанеся ей множество ударов по голове и различным частям тела.

От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.