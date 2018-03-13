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Тульский Роспотребнадзор запустил горячую линию для потребителей

Тульский Роспотребнадзор запустил горячую линию для потребителей

Управление открыло горячую линию в преддверии Всемирного дня прав потребителей, который отмечается 15 марта.

С 12 по 26 марта специалисты Управления проконсультируют всех желающих по вопросам приобретения товаров и услуг, в том числе, онлайн, а также расскажут о защите прав потребителей в различных жизненных ситуациях с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по телефонам горячей линии:

  • в г. Туле 8 (4872) 55-55-50; 22-33-51;

  • в г. Алексине 8 (902) 846-10-81; 8(48753) 4-09-30;

  • в г. Новомосковске 8 (48762) 6-51-68 ;6-10-28;

  • в г. Суворове 8 (48763) 2-73-23;2-48-96;

  • в г. Щекино 8 (48751) 5-34-30;5-35-88;

  • в г. Ефремове 8 (48741) 6-53-86; 6-31-81.

сегодня, в 13:30 +1
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