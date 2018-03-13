Тульский Роспотребнадзор запустил горячую линию для потребителей

С 12 по 26 марта специалисты Управления проконсультируют всех желающих по вопросам приобретения товаров и услуг, в том числе, онлайн, а также расскажут о защите прав потребителей в различных жизненных ситуациях с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по телефонам горячей линии:

в г. Туле 8 (4872) 55-55-50; 22-33-51;

в г. Алексине 8 (902) 846-10-81; 8(48753) 4-09-30;

в г. Новомосковске 8 (48762) 6-51-68 ;6-10-28;

в г. Суворове 8 (48763) 2-73-23;2-48-96;

в г. Щекино 8 (48751) 5-34-30;5-35-88;

в г. Ефремове 8 (48741) 6-53-86; 6-31-81.