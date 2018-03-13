Как тулякам сэкономить деньги и время на визите в МРЭО: видео

В тульской Госавтоинспекции напоминают, как сэкономить деньги и время на визите в МРЭО. Для этого необходимо подать заявление в электронном виде на портал «Госуслуги» и получить 30% скидку на оплату госпошлины. Например, при замене или выдаче водительского удостоверения выгода составит 600 рублей, при регистрации транспортного средства – более 850 рублей.