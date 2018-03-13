Житель Тульской области соврал полицейским о захвате ночного клуба террористами

За свою шутку несовершеннолетний отправился на скамью подсудимых.

12 марта Одоевским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий).

Судом установлено, что 5 января 2018 года обвиняемый позвонил с таксофона в полицию и заявил, что террористы захватили клуб в п. Стрелецкий Одоевского района. В результате выезда на место полицейские установили, что сообщение о захвате является ложным.

Суд освободил несовершеннолетнего от уголовной ответственности, к нему применены принудительные меры воспитательного воздействия. Несовершеннолетний передан под надзор матери сроком на 1 год. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.