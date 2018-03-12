В Туле завершился второй этап чемпионата по киберспорту

Некоторые участники были уличены в читерстве и дисквалифицированы.

В ходе предварительных состязаний определены участники LAN-финалов, запланированных на 24-25 Марта по дисциплинам World of Tanks и Hearthstone, а также все участники отборочных Online Play Off по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

С приближением финала градус напряжения нарастает – во время компьютерных баталий не раз возникали спорные ситуации и обвинения в нечестной игре с применением читов.

Несколько участников были дисквалифицированы за нарушение регламента чемпионата. В финале квалификаций разыграется серьезная борьба, на итоговое соревнование попадут лучшие из лучших.