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Туляки могут пополнить экспозиции историко-архитектурного музея

Туляки могут пополнить экспозиции историко-архитектурного музея

Культурное учреждение 13 марта отметит 20-летний юбилей.

Во вторник, 13 марта, в Тульском историко-архитектурном музее проходит проект «66 дней дарения». Он продлится до 17 мая.

Акция приурочена к 20-летию музея. Хранители примут от дарителей исторические вещи, артефакты, сувениры, вышедшие из моды и бытовые украшения, «отыгравшие своё». Принимаются вещи, выпущенные до 70-х годов прошлого века. Проект пройдёт в двух номинациях:

  • «Кого люблю, того дарю». Вещи с дарственными надписями и посвящениями, часы, фотографии и альбомы на память, поздравительные открытки, пластинки.
  • «Бесполезная красота». Нефункциональный бытовой антураж: статуэтки, коврики, дерюжки, салфетки, картины и чеканки.

Завершится проект 18 мая грандиозным праздником для дарителей. В программе:

  • Презентация и приятный сюрпризы для участников. Туляки смогут получить билеты на грандиозный фестиваль «Картонная ночь», а также эксклюзивные сувенирами от ТИАМа.
  • Вечерний вояж в Богучарово – родовую усадьбу А. С. Хомякова, с чаепитием, музицированием, кадрилью, играми на открытом воздухе и историями из усадебной жизни.

К участию приглашаются все желающие. Телефон для справок: 36-29-91.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:34 +1
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