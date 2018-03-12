Туляки могут пополнить экспозиции историко-архитектурного музея
Культурное учреждение 13 марта отметит 20-летний юбилей.
Во вторник, 13 марта, в Тульском историко-архитектурном музее проходит проект «66 дней дарения». Он продлится до 17 мая.
Акция приурочена к 20-летию музея. Хранители примут от дарителей исторические вещи, артефакты, сувениры, вышедшие из моды и бытовые украшения, «отыгравшие своё». Принимаются вещи, выпущенные до 70-х годов прошлого века. Проект пройдёт в двух номинациях:
- «Кого люблю, того дарю». Вещи с дарственными надписями и посвящениями, часы, фотографии и альбомы на память, поздравительные открытки, пластинки.
- «Бесполезная красота». Нефункциональный бытовой антураж: статуэтки, коврики, дерюжки, салфетки, картины и чеканки.
Завершится проект 18 мая грандиозным праздником для дарителей. В программе:
- Презентация и приятный сюрпризы для участников. Туляки смогут получить билеты на грандиозный фестиваль «Картонная ночь», а также эксклюзивные сувенирами от ТИАМа.
- Вечерний вояж в Богучарово – родовую усадьбу А. С. Хомякова, с чаепитием, музицированием, кадрилью, играми на открытом воздухе и историями из усадебной жизни.
К участию приглашаются все желающие. Телефон для справок: 36-29-91.
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