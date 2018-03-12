Видео: в Туле водитель BMW врезался в столб, уходя от столкновения с «Ладой»

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По предварительным данным, в аварии никто серьёзно не пострадал.

Как сообщили в редакцию MySlo очевидцы, 9 марта, на улице Степанова произошла авария с участием кроссовера BMW и отечественной «девятки». Последствия ДТП успел заснять проезжающий мимо водитель:

По предварительной информации, владелец «Лады» нарушил ПДД и пыталась «проскочить» перекрёсток – совершить поворот налево. Водитель иномарки, уходя от лобового столкновения, увёл машину в сторону и врезался в столб. Он получил незначительные травмы.