Как в Тульской области идет программа капремонта

12 марта на оперативном совещании у губернатора Алексея Дюмина обсудили ход реализации программы в 2018 году.

Губернатор подчеркнул, что в этом году будет отремонтировано более 1000 многоквартирных домов (МКД). Кроме того, программой предусмотрен новый вид работ — замена лифтового оборудования.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Тульской области Константин Лопухов доложил, что в региональную программу включено 10536 многоквартирных домов.

За время реализации программы в регионе отремонтировано 6292 конструктивных элемента в 2685 многоквартирных домах общей площадью 2,6 млн кв. метров.

Объем финансирования программы составил 3,5 млрд руб.

В настоящее время подрядные организации приступили к выполнению работ по программе 2018 года, что на сегодняшний день составляет 21% от запланированного объема.

В нынешнем году в систему капремонта области добавились работы по модернизации лифтового хозяйства. Сотрудники администраций Тулы и Новомосковска провели собрания с жителями, подготовлены адресные списки домов. Отбор прошли 100 лифтов в 36 МКД.

«Важный критерий для переноса ремонта лифтов на более ранний срок — софинансирование жителей в размере 3,7% от сметной стоимости работ. Общая сумма средств для замены лифтов составляет 180 млн руб.», — отметил Константин Лопухов.

Алексей Дюмин подчеркнул, что Тульская область — в числе регионов с самой высокой платежной дисциплиной по взносам на капремонт. Тем не менее в ноябре 2017 года был рассмотрен вопрос о долгах муниципальных образований. Глава региона задал Константину Лопухову вопрос о ситуации на сегодняшний день.

По словам директора Фонда, самый крупный должник — Новомосковск, но согласно графику, представленному главой муниципалитета, к 1 апреля долги будут погашены. Острой остается ситуация в Киреевске и Узловой.

Алексей Дюмин поручил министерству финансов региона совместно с контрольным комитетом изучить финансовую ситуацию в районах и помочь главам найти пути решения, чтобы погасить задолженность по взносам за капремонт.

Константин Лопухов также сообщил, что на съезде Региональных операторов капитального ремонта в Ростове-на-Дону Тульская область была отмечена в числе лучших региональных операторов по реализации программы.

Одно из важнейших направлений в деятельности регионального оператора — работа с гражданами. В этом году был обновлен сайт регионального оператора kapremont71.ru, обновилась и информация в Личном кабинете. Кроме того, организована фотофиксация хода выполнения работ в 2018 году.

По результатам исследования «ЖКХ Народный контроль» был представлен рейтинг информационной открытости региональных операторов за 2017 год. Тульская область поднялась с 37-го места, которое занимала в 2016 году, на третью строчку по РФ.

С января 2018 года начата подготовка к реализации программы капитального ремонта 2019 года, в рамках которой выполнению подлежит 2078 видов работ в 860 МКД.

Глава региона подчеркнул, что в этом году большая часть работ связана с заменой инженерных коммуникаций. При этом важно, чтобы не было сбоев со стороны ресурсоснабжающих организаций. Графики ремонтных работ и подготовки вводов и выводов должны быть взаимоувязанными. Алексей Дюмин спросил Константина Лопухова, как главы справились с этими задачами. Директор Фонда доложил, что работа проведена в полном объеме в Заокском районе, в штатном режиме проводится в Донском и Новомосковске. В других муниципалитетах эта работа не проводится в необходимом объеме.

«Необходимо сверить планы-графики проведения капитального ремонта в муниципалитетах с графиком работ по подготовке внешних коммуникаций. К середине апреля, когда начнется реализация основных мероприятий по программе, эта работа должна быть завершена», — подчеркнул Алексей Дюмин.