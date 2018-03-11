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В Тульском суворовском училище опровергли информацию о карантине

В Тульском суворовском училище опровергли информацию о карантине

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в ТулСВУ в норме и находится под постоянным контролем командования и военных медиков.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ТулСВУ более 20 курсантов заболели ОРВИ и находятся в лазарете. Эту информацию опровергло командование училища, сообщает «Интерфакс».

- Информация о введении карантина в Тульском суворовском военном училище и заболевании более 20 воспитанников не соответствует действительности, — сообщили в училище.

Уточняется, что в связи с осложнением эпидемиологической обстановки в регионе и в целях профилактики распространения ОРВИ на территории Тульского суворовского военного училища установлен ряд ограничений. О чем ранее писал Myslo.

Отмечается, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в ТулСВУ в норме и находится под постоянным контролем командования и военных медиков.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:05 +1
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