В Тульском суворовском училище опровергли информацию о карантине

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в ТулСВУ в норме и находится под постоянным контролем командования и военных медиков.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ТулСВУ более 20 курсантов заболели ОРВИ и находятся в лазарете. Эту информацию опровергло командование училища, сообщает «Интерфакс».

- Информация о введении карантина в Тульском суворовском военном училище и заболевании более 20 воспитанников не соответствует действительности, — сообщили в училище.

Уточняется, что в связи с осложнением эпидемиологической обстановки в регионе и в целях профилактики распространения ОРВИ на территории Тульского суворовского военного училища установлен ряд ограничений. О чем ранее писал Myslo.

Отмечается, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в ТулСВУ в норме и находится под постоянным контролем командования и военных медиков.