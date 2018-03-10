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Болельщики «Арсенала» могут приобрести билеты на матч с «Ростовом»
Фото из архива Myslo.

Болельщики «Арсенала» могут приобрести билеты на матч с «Ростовом»

Игра состоится в Туле на Центральном стадионе.

В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Ростов», который состоится в субботу, 17 марта, в 14.00.

Время работы касс Центрального стадиона:

  • 11 марта: с 12.00 до 18.00,
  • 12 — 16 марта: с 13.00 до 19.00,
  • в день матча: с 9.00 до 15.00.

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты на этот сектор также можно через фан-клуб «Арсенал».

Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 8) — по предварительной коллективной заявке.

Вход на семейный сектор (северная трибуна, сектор № 7) осуществляется по билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

Телефоны для справок: 8−906−623−20−63, 8 (4872)-57−04−42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:08 +1
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