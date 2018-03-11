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В Тульском суворовском училище введен карантин

В Тульском суворовском училище введен карантин

Об этом сообщается на официальном сайте ТулСВУ.

В связи с осложнением эпидемиологической обстановки и для профилактики распространения ОРВИ в Тульском суворовском училище с 9 марта установлены следующие ограничения:

  • массовые мероприятия (линейки, концерты) в масштабе училища не проводить,
  • увольнения суворовцев (организованные выходы) проводить только с личного разрешения начальника училища,
  • посещение суворовцев родителями (законными представителями) на КПП училища запретить,
  • мероприятия в масштабе учебных курсов (кроме построений) исключить.

Как сообщается на официальном сайте ТулСВУ, ограничения действуют до улучшения эпидемиологической обстановки в училище.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:32 +1
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