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С 16 по 18 марта в Туле на ул. Каминского запретят остановку и стоянку транспорта

С 16 по 18 марта в Туле на ул. Каминского запретят остановку и стоянку транспорта

Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением подготовительных мероприятий к выборам Президента РФ.

С 16 по 18 марта в Туле будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 8.00 до 00.00 по ул. Каминского (четная сторона) на участке от проспекта Ленина до дома № 12 по улице Каминского.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, такие меры необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением подготовительных мероприятий к выборам Президента РФ.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:01 +1
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