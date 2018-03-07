В Туле многоквартирный дом на ул. Филимоновской четвертый день без отопления

На фото Ирина Машникова. Фото Дмитрия Дзюбина.

Жители заметили снижение температуры в квартирах еще с середины февраля. Трубы были чуть теплые. Но уже несколько дней батареи ледяные.

О проблеме с отоплением в домах № 7, 9, 11, 13, 15 по ул. Филимоновская портал Myslo писал еще 2 марта. С середины февраля в этих домах случаются постоянные перебои подачи отопления. Устранить ее удалось 2 марта. Но как оказалось не на долго.

Уже в воскресенье, 4 марта, утром батареи вновь остыли. До настоящего времени тепло в квартиры так и не вернулось. О ситуации рассказала жительница дома №9 Ирина Машникова.

– Нас отапливает котельная АО «Врк-3». В конце февраля комиссионное обследование подтвердило, что температура в квартирах ниже положенного, – говорит Ирина. – 28 февраля утром пообещали, что тепло появится, но ничего не изменилось. У нас такого никогда не было. В прошлом году мы узнали, что котельная Вагонного депо планирует отказаться от домов. Обещали сделать индивидуальное отопление, но пока не случилось. Теперь кормят обещаниями в этом году. Котельная топит как придется, а страдаем мы, жильцы. В воскресенье в 7 утра на градуснике в угловой комнате было +10°С! К 10 часам включили, но батареи, как парное молоко. Включены обогреватели, но на термометре +16°С.

В одной из ее комнат в квартире Ирины из-за отсутствия отопления при февральских морозах промерз угол и окно, а после появилась черная плесень.

Чтобы окончательно не замерзнуть, люди вынуждены пользоваться электрообогревателями. Как итог – за электричество счета выросли до 1500-2400 рублей. Это при том, что за отопление они платят порядка 2000 рублей каждый месяц круглый год.

В понедельник только мастерам котельной удалось найти причину патовой ситуации – порыв на теплосетях.

– Котельная работает на максимуме. Технически она исправна, но теплосети изношенные, и в этом году это дало о себе знать чередой порывов, – пояснил главный инженер РВК-3 Геннадий Оленев. – Мы в этом году уже сожгли газа на 600 тысяч рублей больше, чем в прошлые годы, пытаясь удержать тепло в квартирах. Но из-за постоянных утечек не выходит. В прошлом году мы заключили с администрацией Тулы соглашение, что в течение трех лет за счет бюджета в квартирах установят АГВ, но до этого момента мы должны поставлять тепло жителям. Мы понимаем, что люди не виноваты в износе сетей, поэтому за февраль мы совместно с управляющей компанией сделаем перерасчет.

В администрации Тулы подтвердили, что для решения вопроса дома будут переведены на индивидуальные источники отопления за счет муниципальных средств: в настоящее время готовится проект и смета. В этом году планируется приступить к строительно-монтажным работам.

Но установка автономных газовых нагревателей – это второй вопрос, который в один день не решишь.

Первостепенная задача сейчас – запустить отопление. А вот с этим у котельной до сих пор проблемы:

– У нас новое ЧП: все дома запустили, а у нас перемерзла система, в подъезде больше человек, чем у нас в доме проживает жителей. Бегают с горелками отогревают систему. А мы с мужем заболели, он с высокой температурой лежит, я на начале заболевания, – рассказала во вторник, 6 марта Ирина.

По ее словам, работы на доме продолжались до 2 ночи, но отопление так и не пришло в квартиры людей.

– Четыре ночи без отопления!!!! 21 век – век нанотехнологий и страна оружия, которого в мире нет!!! А элементарно отопление не могут запустить! – добавляет Ирина.

Женщина уверена, что данная ситуация не должна остаться без внимания прокуратуры и Государственной жилищной инспекции Тульской области.