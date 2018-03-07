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В выходные жителей Тульской области ждут массовые рейды ГИБДД
Фото из архива Myslo.

В выходные жителей Тульской области ждут массовые рейды ГИБДД

Госавтоинспекция обращает внимание о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянении.

В предстоящие выходные дни в Туле пройдут несколько рейдов ГИБДД: «Детское кресло», «Нетрезвый водитель», «Ночной город». Инспекторы будут выявлять нетрезвых водителей, нарушения правил перевозки детей, несоблюдение ПДД.

Рейд «Нетрезвый водитель» также пройдет и в районах Тульской области с максимальным задействованием личного состава.

Госавтоинспекция обращает внимание о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения и напоминает, что за повторную пьяную езду предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

По этой статье нарушителям грозит штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до двух, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:10 +2
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