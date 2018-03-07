На каких улицах Тулы 9 марта не будет электричества
Отключения связаны с проведением работ по обрезке аварийных деревьев.
С 10 до 16 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Н. Руднева, 6, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 12, 13, 33-47 (нечётн.), 34-46 (чётн.),
- ул. Клюева, 8,
- ул. Циолковского, 8-г, 8-в,
- 3-й Южный пр-д, 1-16,
- пер. Шевченко, 6, 6-а, 10-а, 8, 3-15 (нечётн.),
- ул. Шевченко, 8-а, 11, 16, 20, 26,
- 1-й Городской пр-д, 1-17,
- ул. Станиславского, 21, 15, 17, 19, 27.
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