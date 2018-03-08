Туляк вскрыл «Газель» ради кражи аккумулятора
Ранее судимый житель Ленинского района задержан полицейскими.
В Туле полицейские установили подозреваемого в совершении кражи. По предварительным данным, злоумышленник совершил тайное хищение аккумулятора из автомобиля «Газель».
По сообщению пресс-службы регионального УМВД, мужчина осуществил кражу в ночное время, отогнув капот машины, припаркованной около дома в посёлке Ленинский.
При проведении оперативных мероприятий удалось установить причастность к преступлению 46-летнего неработающего местного жителя. Неоднократно судимый за различные преступления мужчина признался в содеянном.
Сотрудники полиции выясняют все детали его противоправной деятельности и проверяют возможную причастность задержанного к другим подобным кражам.
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