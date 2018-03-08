новости
новости
Регистрация
Туляк вскрыл «Газель» ради кражи аккумулятора

Туляк вскрыл «Газель» ради кражи аккумулятора

Ранее судимый житель Ленинского района задержан полицейскими.

В Туле полицейские установили подозреваемого в совершении кражи. По предварительным данным, злоумышленник совершил тайное хищение аккумулятора из автомобиля «Газель».

По сообщению пресс-службы регионального УМВД, мужчина осуществил кражу в ночное время, отогнув капот машины, припаркованной около дома в посёлке Ленинский.

При проведении оперативных мероприятий удалось установить причастность к преступлению 46-летнего неработающего местного жителя. Неоднократно судимый за различные преступления мужчина признался в содеянном.

Сотрудники полиции выясняют все детали его противоправной деятельности и проверяют возможную причастность задержанного к другим подобным кражам.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:42 +2
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делоКража аккумуляторавскрыл автомобильпреступлениеУМВД России по Тульской области
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На каких улицах Тулы 9 марта не будет электричества
На каких улицах Тулы 9 марта не будет электричества
В Петербурге депутаты подарили пенсионеркам на 8 марта спиннеры
В Петербурге депутаты подарили пенсионеркам на 8 марта спиннеры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.