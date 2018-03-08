Погода в Туле 9 марта: облачно, без осадков, умеренный ветер

Синоптики обещают пониженное давление и гололедицу на дорогах.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет переменная облачность, без осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, умеренный – до восьми метров в секунду. Температура воздуха ночью – до -10 градусов.

Днём довольно тепло – от -6 до -1. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.