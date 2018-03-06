Пьяный житель Ефремова угнал автомобиль, а потом сжег его
За это суд приговорил молодого человека к 340 часам обязательных работ.
Ефремовский районный суд вынес обвинительный приговор 19-летнему местному жителю по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества».
Суд установил, что днем 7 июля 2017 года возле одного из домов в Ефремове был припаркован автомобиль ВАЗ-221074. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил доехать на нем до дома сестры в д. Малая Хмелевая Ефремовского района. Ночью молодой человек угнал этот автомобиль.
В результате ВАЗ был полностью уничтожен. Владельцу автомобиля был причинен материальный ущерб на сумму 32091 рубль.
По совокупности преступлений суд назначил молодому человеку наказание в виде 340 часов обязательных работ.