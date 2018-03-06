Пьяный житель Ефремова угнал автомобиль, а потом сжег его

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Ефремовский районный суд вынес обвинительный приговор 19-летнему местному жителю по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества».

Суд установил, что днем 7 июля 2017 года возле одного из домов в Ефремове был припаркован автомобиль ВАЗ-221074. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил доехать на нем до дома сестры в д. Малая Хмелевая Ефремовского района. Ночью молодой человек угнал этот автомобиль.

Приехав на нем в поле около в д. Машаровка Ефремовского района, злоумышленник испугался, что в автомобиле остались следы преступления, по которым его могут вычислить. Тогда молодой человек решил его уничтожить. Он съехал в овраг и спичками поджег в салоне автомобиля матерчатый чехол водительского сиденья.

В результате ВАЗ был полностью уничтожен. Владельцу автомобиля был причинен материальный ущерб на сумму 32091 рубль.

По совокупности преступлений суд назначил молодому человеку наказание в виде 340 часов обязательных работ.