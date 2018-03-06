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В школах Тульской области появятся «Проектория» и 3D уроки
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В школах Тульской области появятся «Проектория» и 3D уроки

В региональном правительстве обсудили план мероприятий в образовательных учреждениях на 2018 год.

2018 год в Тульской области объявлен Годом образования и новых знаний.

Как рассказала региональный министр образования Оксана Осташко, в школах области запланировано более 350 мероприятий. В это число вошли как традиционные олимпиады, конкурсы профессионального мастерства и научно-практические конференции, так и новые проекты:

  • «Английский для общения»,
  • «Развитие 3D-образования обучающихся Тульской области»,
  • «Повышение финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций Тульской области»,
  • «Киноуроки в школах России».

Наиболее значимыми станут проект «Профессиональная навигация «Проектория» и «Уроки успеха» по программе «Мы на своей земле, мы — дома!».

Министр напомнила, что старт проекту «Профессиональная навигация «Проектория» 1 сентября 2017 года дал Президент России Владимир Путин.

Уроки в рамках проекта проходят в режиме интернет-трансляций и помогают старшеклассникам определиться в выборе профессии.

В этом году школы региона приняли участие в трех уроках, следующий запланирован на 15 марта. Занятия проводят лекторы из ведущих федеральных вузов, бизнес-лидеры и руководители научных центров. Такие занятия помогут старшеклассникам определиться в выборе профессии.

На «Уроках успеха» выпускники обсуждают с профессиональными лидерами региона вопросы профориентации, обучения, трудоустройства и поддержки будущих специалистов. В 2017 году проведено 515 уроков, в которых приняли участие свыше 26 тысяч учащихся 8−11 классов общеобразовательных организаций Тульской области и более 30 руководителей крупных предприятий региона.

Алексей Дюмин подчеркнул, что в этом году запланировано открытие творческого индустриального кластера «Октава». В связи с этим глава региона поручил своему заместителю Вячеславу Федорищеву проработать вопрос о привлечении экспертов, интересных и успешных людей, которые будут представлять свой опыт в «Октаве», для участия в проекте «Урок успеха».

Алексей Дюмин также напомнил, что в своем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил с нового учебного года запустить проект ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» и организовать центры профессиональной переподготовки для уже работающих граждан.

Сейчас достигнута предварительная договоренность о пилотном участии Тульской области в «Билет в будущее».

Также рассматривается возможность создания центров опережающего обучения. По химическому направлению — на базе Щекинского политехнического колледжа, по направлению машиностроения, аддитивных и информационных технологий — на базе Тульского государственного машиностроительного колледжа им. Никиты Демидова, по строительному направлению — на базе Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий.

Глава региона поручил министерству образования области организовать работу по внедрению этих проектов уже с нового учебного года.

- Год образования и новых знаний — это не проект министерства образования региона. Это общая работа, в которую должны быть включены и министерство промышленности, и министерство внутренней политики, и другие министерства и ведомства, которые должны оказать необходимое содействие в реализации мероприятий проекта, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:45 −1
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