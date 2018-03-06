На ул. Металлургов в Туле отремонтируют трамвайные переезды

Фото из архива Myslo.

Первым станет переезд на пересечении с ул. Волкова.

К губернатору Тульской области обратились жители города с просьбой помочь с ремонтом трамвайных переездов по ул. Металлургов.

Глава тульской администрации Евгений Авилов сообщил, что в ближайшее время, как только позволят погодные условия, литым асфальтом отремонтируют переезд через пути на пересечении с ул. Волкова.

А в предстоящем строительном сезоне будут отремонтированы все переезды по ул. Металлургов.

В 2019 году комплексный ремонт ул. Металлургов будет включен в программу «Безопасные и качественные дороги».

Напомним, именно на пересечении улиц Металлургов и Волкова в прошлом году трижды за полгода сходили с рельсов трамваи.