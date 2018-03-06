Фото из архива Myslo.
На ул. Металлургов в Туле отремонтируют трамвайные переезды
Первым станет переезд на пересечении с ул. Волкова.
К губернатору Тульской области обратились жители города с просьбой помочь с ремонтом трамвайных переездов по ул. Металлургов.
Глава тульской администрации Евгений Авилов сообщил, что в ближайшее время, как только позволят погодные условия, литым асфальтом отремонтируют переезд через пути на пересечении с ул. Волкова.
А в предстоящем строительном сезоне будут отремонтированы все переезды по ул. Металлургов.
В 2019 году комплексный ремонт ул. Металлургов будет включен в программу «Безопасные и качественные дороги».
Напомним, именно на пересечении улиц Металлургов и Волкова в прошлом году трижды за полгода сходили с рельсов трамваи.
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