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На ул. Металлургов в Туле отремонтируют трамвайные переезды
Фото из архива Myslo.

На ул. Металлургов в Туле отремонтируют трамвайные переезды

Первым станет переезд на пересечении с ул. Волкова.

К губернатору Тульской области обратились жители города с просьбой помочь с ремонтом трамвайных переездов по ул. Металлургов.

Глава тульской администрации Евгений Авилов сообщил, что в ближайшее время, как только позволят погодные условия, литым асфальтом отремонтируют переезд через пути на пересечении с ул. Волкова.

А в предстоящем строительном сезоне будут отремонтированы все переезды по ул. Металлургов.

В 2019 году комплексный ремонт ул. Металлургов будет включен в программу «Безопасные и качественные дороги».

 

Напомним, именно на пересечении улиц Металлургов и Волкова в прошлом году трижды за полгода сходили с рельсов трамваи.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:10 +8
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