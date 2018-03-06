Похоронила мужа в яме от погреба: жительница Тульской области выплатит штраф
Женщина самовольно похоронила умершего супруга, чтобы получать его пенсию.
53-летняя жительница Арсеньевского района признана виновной в ч.1 ст. 159.2 УК РФ (совершение мошенничества при получении выплат). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
Судом установлено, что женщина самовольно захоронила умершего мужа в яме от бывшего погреба недалеко от домовладения, чтобы получать его пенсию и социальные выплаты.
Умалчивая факт смерти своего супруга, женщина незаконно получила за два месяца 26202 руб. 58 коп., тем самым причинив материальный ущерб Российской Федерации в лице Пенсионного Фонда.
Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Ущерб возмещен.
Суд назначил назначил женщине штраф в размере 18000 рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.