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Похоронила мужа в яме от погреба: жительница Тульской области выплатит штраф

Похоронила мужа в яме от погреба: жительница Тульской области выплатит штраф

Женщина самовольно похоронила умершего супруга, чтобы получать его пенсию.

53-летняя жительница Арсеньевского района признана виновной в ч.1 ст. 159.2 УК РФ (совершение мошенничества при получении выплат). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Судом установлено, что женщина самовольно захоронила умершего мужа в яме от бывшего погреба недалеко от домовладения, чтобы получать его пенсию и социальные выплаты.

Умалчивая факт смерти своего супруга, женщина незаконно получила за два месяца 26202 руб. 58 коп., тем самым причинив материальный ущерб Российской Федерации в лице Пенсионного Фонда.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Ущерб возмещен.

Суд назначил назначил женщине штраф в размере 18000 рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:52 +3
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