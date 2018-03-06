новости
новости
Регистрация
Туляк заплатил калининградскому мошеннику 39 тысяч рублей

Туляк заплатил калининградскому мошеннику 39 тысяч рублей

Аферист пообещал трудоустроить жителя Тулы на рыболовецкое судно.

В Калининграде расследуется уголовное дело в отношении 29-летнего менеджера одной из крюинговых компаний города. По данным полиции, он совершил серию мошенничеств, используя базу данных агентства. УМВД сообщает о пяти эпизодах преступления. Об этом пишет портал «Калининград24».

- Одним из пострадавших стал 26-летний житель Тулы. В феврале 2017 года злоумышленник убедил мужчину передать ему денежные средства в размере 39 тысяч рублей под предлогом помощи в трудоустройстве на рыболовецкое судно. Получив деньги, житель Калининграда перестал выходить на связь, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

В марте прошлого года подозреваемый таким же образом выманил 21 тысячу рублей у 69-летнего соискателя работы на морских судах. Ранее полиция установила еще три подобных факта мошенничества менеджера — общая сумма ущерба по прошлым эпизодам составила около 130 тысяч рублей.

По данным фактам в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:58 +6
Другие статьи по темам
Место
ТулаКалининград
Прочее
мошенникуголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Металлургов в Туле отремонтируют трамвайные переезды
На ул. Металлургов в Туле отремонтируют трамвайные переезды
За три дня в Тульской области пьяными за рулем попались 40 водителей
За три дня в Тульской области пьяными за рулем попались 40 водителей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.