Туляк заплатил калининградскому мошеннику 39 тысяч рублей

В Калининграде расследуется уголовное дело в отношении 29-летнего менеджера одной из крюинговых компаний города. По данным полиции, он совершил серию мошенничеств, используя базу данных агентства. УМВД сообщает о пяти эпизодах преступления. Об этом пишет портал «Калининград24».

- Одним из пострадавших стал 26-летний житель Тулы. В феврале 2017 года злоумышленник убедил мужчину передать ему денежные средства в размере 39 тысяч рублей под предлогом помощи в трудоустройстве на рыболовецкое судно. Получив деньги, житель Калининграда перестал выходить на связь, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

В марте прошлого года подозреваемый таким же образом выманил 21 тысячу рублей у 69-летнего соискателя работы на морских судах. Ранее полиция установила еще три подобных факта мошенничества менеджера — общая сумма ущерба по прошлым эпизодам составила около 130 тысяч рублей.

По данным фактам в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».