Под утро на Косой Горе сгорел «Рено Дастер»

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

7 марта в 4.18 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля «Рено Дастер», расположенного в п. Косая Гора на ул. М. Горького.

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через 10 минут, и в 4.31 огонь был потушен. Пострадавших нет.

В результате происшествия в автомобиле выгорел моторный отсек, обгорели передние колеса, салон закоптился, оплавилась передняя панель приборов, повреждено лакокрасочное покрытие передних дверей, а также крыльев и капота, лопнуло ветровое стекло.

Причина пожара устанавливается.