Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
Под утро на Косой Горе сгорел «Рено Дастер»
Причина пожара выясняется.
7 марта в 4.18 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля «Рено Дастер», расположенного в п. Косая Гора на ул. М. Горького.
Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через 10 минут, и в 4.31 огонь был потушен. Пострадавших нет.
В результате происшествия в автомобиле выгорел моторный отсек, обгорели передние колеса, салон закоптился, оплавилась передняя панель приборов, повреждено лакокрасочное покрытие передних дверей, а также крыльев и капота, лопнуло ветровое стекло.
Причина пожара устанавливается.
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