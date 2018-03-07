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Под утро на Косой Горе сгорел «Рено Дастер»
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Под утро на Косой Горе сгорел «Рено Дастер»

Причина пожара выясняется.

7 марта в 4.18 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля «Рено Дастер», расположенного в п. Косая Гора на ул. М. Горького.

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через 10 минут, и в 4.31 огонь был потушен. Пострадавших нет.

В результате происшествия в автомобиле выгорел моторный отсек, обгорели передние колеса, салон закоптился, оплавилась передняя панель приборов, повреждено лакокрасочное покрытие передних дверей, а также крыльев и капота, лопнуло ветровое стекло.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:52 +2
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