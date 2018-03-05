Погода в Туле 6 марта: облачно, без осадков, до 11 градусов мороза

Фото из архива MySLO

Синоптики обещают лёгкий ветер и атмосферное давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается переменная облачность.

Ночью местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). Днём без осадков. Ветер ночью северо-западный 4-9 м/с, днём переменный, до семи метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -18 до -13 градусов, днём – от -11 до -6. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.