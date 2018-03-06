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Тульские продавцы пива «переобулись». Неудачно

Тульские продавцы пива «переобулись». Неудачно

Роспотребнадзор рассказал о результатах проверки точек общепита, которые ранее торговали пивом на первых этажах жилых домов.

С 1 января 2018 года вступили в силу изменения в Закон Тульской области «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» № 727-ЗТО от 24.06.2006 г. в части запрета продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в нежилых помещениях жилых домов.

В Управление Роспотребнадзора по Тульской области из УМВД России по Тульской области поступила информация о перепрофилировании с нарушением требований действующего законодательства 21 организации торговли, ранее реализующих пиво на первых этажах жилых домов, в организации общественного питания.

По состоянию на 5 марта 2018 года специалистами Управления Роспотребнадзора проведена проверка 12 организаций. Три организации общественного питания закрылись самостоятельно.

В ряде случаев недобросовестные предприниматели постарались перепрофилировать магазины в организации общественного питания.

Но малой кровью обойтись не получилось: предприниматели не учли требования действующих санитарных правил в части запрета загрузки пищевых продуктов под окнами жилых квартир, оборудования системы вентиляции и канализации организаций общественного питания раздельно от систем вентиляции и канализации жилых домов, недопущения совмещения туалетов для персонала и посетителей.

По материалам Управления районами судами приостановлена деятельность трех организаций общественного питания на срок от 30 до 90 суток:

  • ИП Зиминой Л.В. (Тула, Косая Гора, ул. М Горького, 14);
  • ИП Жижина В.В. (Тульская область, Щекинский район, Советск, ул. Октябрьская, 35);
  • ИП Прокоповой Т.Н. (Тульская область, Суворов, ул. Тульская, 12).

Протоколы о временном запрете еще двух организаций общественного питания находятся на рассмотрении в районных судах.

 

Напомним, 22 февраля депутаты Тульской областной Думы приняли закон «О внесении изменений в статьи 4 и 71 Закона Тульской области «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области».

Его суть в том, чтобы ограничить продажу пива и пивных напитков в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов, в пристройках, вход в которые расположен во дворе или с торца здания, а также в розлив в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях домов и пристройках.

Он вступит в силу 1 июня 2018 года. Штраф за нарушение для должностных лиц составляет от 10 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией или без конфискации.

Всего в Тульской области было порядка 200 торговых объектов, занимающихся продажей пива. Но половина из них в начале года переквалифицировалась в организации общественного питания.

Таким образом, возможность продавать пиво в жилых домах останется только у общепита, сетевых магазинов и торговых точек, которые были спроектированы в домах исторически.

С 1 января 2018 года в Тульской области уже было введено ограничение на продажу пива и пивных напитков в жилых домах. Исключения коснулись магазинов, имеющих лицензию на розничную продажу алкоголя или осуществляющих ее при оказании услуг общественного питания.

Новые ограничения на реализацию пива и пивных напитков будут действовать для всех хозяйствующих субъектов независимо от наличия лицензии на розничную продажу алкоголя.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 08:49 −2
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Тульская область

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