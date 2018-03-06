Тульские продавцы пива «переобулись». Неудачно

С 1 января 2018 года вступили в силу изменения в Закон Тульской области «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» № 727-ЗТО от 24.06.2006 г. в части запрета продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в нежилых помещениях жилых домов.

В Управление Роспотребнадзора по Тульской области из УМВД России по Тульской области поступила информация о перепрофилировании с нарушением требований действующего законодательства 21 организации торговли, ранее реализующих пиво на первых этажах жилых домов, в организации общественного питания.

По состоянию на 5 марта 2018 года специалистами Управления Роспотребнадзора проведена проверка 12 организаций. Три организации общественного питания закрылись самостоятельно.

В ряде случаев недобросовестные предприниматели постарались перепрофилировать магазины в организации общественного питания.

Но малой кровью обойтись не получилось: предприниматели не учли требования действующих санитарных правил в части запрета загрузки пищевых продуктов под окнами жилых квартир, оборудования системы вентиляции и канализации организаций общественного питания раздельно от систем вентиляции и канализации жилых домов, недопущения совмещения туалетов для персонала и посетителей.

По материалам Управления районами судами приостановлена деятельность трех организаций общественного питания на срок от 30 до 90 суток:

ИП Зиминой Л.В. (Тула, Косая Гора, ул. М Горького, 14);

Л.В. (Тула, Косая Гора, ул. М Горького, 14); ИП Жижина В.В. (Тульская область, Щекинский район, Советск, ул. Октябрьская, 35);

В.В. (Тульская область, Щекинский район, Советск, ул. Октябрьская, 35); ИП Прокоповой Т.Н. (Тульская область, Суворов, ул. Тульская, 12).

Протоколы о временном запрете еще двух организаций общественного питания находятся на рассмотрении в районных судах.