Тульские продавцы пива «переобулись». Неудачно
Роспотребнадзор рассказал о результатах проверки точек общепита, которые ранее торговали пивом на первых этажах жилых домов.
В Управление Роспотребнадзора по Тульской области из УМВД России по Тульской области поступила информация о перепрофилировании с нарушением требований действующего законодательства 21 организации торговли, ранее реализующих пиво на первых этажах жилых домов, в организации общественного питания.
По состоянию
В ряде случаев недобросовестные предприниматели постарались перепрофилировать магазины в организации общественного питания.
Но малой кровью обойтись не получилось: предприниматели не учли требования действующих санитарных правил в части запрета загрузки пищевых продуктов под окнами жилых квартир, оборудования системы вентиляции и канализации организаций общественного питания раздельно от систем вентиляции и канализации жилых домов, недопущения совмещения туалетов для персонала и посетителей.
По материалам Управления районами судами приостановлена деятельность трех организаций общественного питания на срок от 30 до 90 суток:
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ИП ЗиминойЛ.В. (Тула, Косая Гора, ул. М Горького, 14);
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ИП ЖижинаВ.В. (Тульская область, Щекинский район, Советск, ул. Октябрьская, 35);
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ИП ПрокоповойТ.Н. (Тульская область, Суворов, ул. Тульская, 12).
Протоколы о временном запрете еще двух организаций общественного питания находятся на рассмотрении в районных судах.
Напомним, 22 февраля депутаты Тульской областной Думы приняли закон «О внесении изменений в статьи 4 и 71 Закона Тульской области «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области».
Его суть в том, чтобы ограничить продажу пива и пивных напитков в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов, в пристройках, вход в которые расположен во дворе или с торца здания, а также в розлив в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях домов и пристройках.
Он вступит в силу 1 июня 2018 года. Штраф за нарушение для должностных лиц составляет от 10 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией или без конфискации.
Всего в Тульской области было порядка 200 торговых объектов, занимающихся продажей пива. Но половина из них в начале года переквалифицировалась в организации общественного питания.
Таким образом, возможность продавать пиво в жилых домах останется только у общепита, сетевых магазинов и торговых точек, которые были спроектированы в домах исторически.
С 1 января 2018 года в Тульской области уже было введено ограничение на продажу пива и пивных напитков в жилых домах. Исключения коснулись магазинов, имеющих лицензию на розничную продажу алкоголя или осуществляющих ее при оказании услуг общественного питания.
Новые ограничения на реализацию пива и пивных напитков будут действовать для всех хозяйствующих субъектов независимо от наличия лицензии на розничную продажу алкоголя.